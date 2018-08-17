ونزل فاكو ماركيل اشفيل في حوض زجاجي مملوء بالمياه لمدة دقيقة و44 ثانية، قام خلالها بتدوير جوانب مكعبات روبيك، بسرعة فائقة لحلها أمام حشد من المتفرجين في حديقة جينو باراديس المائية بالعاصمة تبليسي.

ونقلت رويترز عن اشفيل قوله إنه استعد لخوض هذا التحدي لمدة ستة أشهر، تدرب خلالها عدة ساعات يوميا.

وأضاف: "تدربت كثيرا على أمل أن أكسر الرقم القياسي ولضمان سلامتي لأن أي خطأ صغير قد يكون خطيرا. أعتقد أن النتيجة التي حققتها ستظل رقما قياسيا لفترة طويلة. أتمنى أن أحقق الكثير من الأرقام القياسية الأخرى".

وأصدرت رابطة الأرقام القياسية في جورجيا شهادة تؤكد النتيجة التي حققها اشفيل بعد أن شاهدت محاولته، وسترسل أدلتها لمقر موسوعة غينيس للتحقق منها.

ووفقا لموقع موسوعة غينيس، يحمل، أنتوني بروكس، من ولاية نيوجيرزي الأميركية الرقم القياسي الحالي، وهو حل خمسة مكعبات روبيك، وحققه في أغسطس 2014.