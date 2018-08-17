واتصل الشاب المغربي بسيارة الاسعاف بعد أن أصاب عارض صحي زوجته الحامل، حين كانت تتجول معه في أحد أزقة مدينة ميلانو.

وبحسب موقع صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، فإن وسائل إعلام ايطالية تناقلة على نطاق واسع هذه الواقعة.

وعندما حضر الفريق الطبي شرعوا في تقديم الاسعافات الأولية لها وحين أرادوا حملها على متن سيارة الإسعاف طلبوا منه أن يلتحق بها في المستشفى لأن القوانين تمنع أن يذهب معها في سيارة الإسعاف، لكنه منعهم وتذرع بأن الطاقم يتكون فقط من الذكور ولن يقبل أن يحملوها للمستشفى دون وجوده معهم.

وصب المهاجر المغربي جام غضبه على طاقم الاسعاف صارخاً في وجههم، طالباً منهم الذهاب و إحضار سيارة إسعاف أخرى بها إناث.

وبسبب التهديدات اتصل المسعفون بالأمن الذي الذي نال بدوره نصيبه من هجوم الشاب الذي لم يقتصر على الصراخ، بل وصل حدّ إلحاق أضرار مادية بسيارة الشرطة.

إثر ذلك تدخل رجال الأمن، واعتقلوا الشاب البالغ من العمر 24 سنة وأودوعوه السجن، في انتظار محاكمته، في نفس الوقت حمل المسعفون زوجته إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.