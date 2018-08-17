وفيما تواجه القارة الأوروبية أحد أشد مواسم الصيف سخونة في تاريخها كان منظمو الحدث المبهج يخشون أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة الزهور من التفتح.

وقال تروخ بيترز وهو بائع زهور بالجملة مقره بلجيكا "كان الأمرغاية في الصعوبة. فقبل عشرة أيام فحسب كنا نخشى ألا تكون لدينا زهور كافية. لكن لحسن الحظ في الأسبوعين الماضيين تغير الجو وظهرت أزهار جديدة".

وتمكن المنظمون من تشكيل السجادة التي بلغت مساحتها 1800 مترمربع في ميدان رينيسانس الشهير، واستوحت الرسوم التي زينوا بهاالسجادة هذا العام من منطقة جواناخواتو المكسيكية.

وقالت جوديث دانيلز وهي سائحة من لوس انجليس "إنها رائعةالجمال! أزور هذا المكان منذ أن كنت طفلة وفي كل مرة أشاهدها تدهشني التفاصيل أكثر فأكثر".

ويعود تاريخ سجادة الزهور تلك إلى عام 1971، ومنذ ذلك الحين تحتضنها العاصمة البلجيكية كل عامين، حيث تجتذب عشرات الآلاف من الزوار.