وتصدر فرح هاتشي، الويلزي البالغ من العمر 25 عاما، عناوين الصحف والمواقع في أنحاء العالم، بعد أن ضبطته كاميرات الرادار متجاوزا السرعة القانونية 33 مرة في 4 ساعات فقط، أثناء قضائه إجازة بالإمارة.

وقال موقع "ذا ناشينونال" إن هاتشي، وهو أب لطفل، استأجر سيارة "لامبورغيني" بقيمة 1.3 ملايين درهم (نحو 354 ألف دولار) من شركة تأجير سيارات في دبي، يوم 30 يوليو.

وبحلول الساعات الأولى من مساء ذلك اليوم، كانت رادارات المدينة قد سجلت مخالفات سرعة، بعدما قاد سيارته بسرعة 230 كلم في الساعة، أي ما يقارب ضعف الحد المسموح به.

والتقى صاحب شركة تأجير السيارات محمد إبراهيم، مع الشاب البريطاني في إدارة المرور بمدينة دبي لحل النزاع، حيث تردد مستأجر السيارة في البداية في دفع الغرامة.

لكن في نهاية المطاف، قرر هاتشي، الذي مدد إقامته لأكثر من أسبوع، دفع الغرامة.

واتفق السائح مع المسؤولين على تسوية القضية، من خلال دفع غرامة مخفضة، تبلغ قيمتها 125 ألف درهم (نحو 34 ألف دولار).