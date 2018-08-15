وأظهرت لقطات تلفزيونية من كاميرات المراقبة بالوكالة الواقعة في مدينة جوانجتشو الجنوبية، سيارة دفع رباعي محطمة في صالة عرض السيارات، حيث وقع الحادث عندما كانت السيدة تحاول إيقاف السيارة، بعد اختبار للقيادة.

وأصيبت السيدة بخدوش في الجلد، بينما لم يتضرر أي شخص آخر.

وسيتكفل التأمين بالضرر الذي لحق بالسيارة، بينما ستتكفل السيدة بإصلاح الأبواب الزجاجية التي حطمتها.