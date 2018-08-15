أبوظبي - سكاي نيوز عربية حطمت سيدة صينية أبوابا زجاجية لوكالة بيع سيارات، السبت الماضي، حين اختلط عليها الأمر عند رغبتها في ركن السيارة، وضغطت على دواسة الوقود بدلا من الفرامل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من كاميرات المراقبة بالوكالة الواقعة في مدينة جوانجتشو الجنوبية، سيارة دفع رباعي محطمة في صالة عرض السيارات، حيث وقع الحادث عندما كانت السيدة تحاول إيقاف السيارة، بعد اختبار للقيادة.
وأصيبت السيدة بخدوش في الجلد، بينما لم يتضرر أي شخص آخر.
وسيتكفل التأمين بالضرر الذي لحق بالسيارة، بينما ستتكفل السيدة بإصلاح الأبواب الزجاجية التي حطمتها.