وأنجبت السيدة التي تبلغ من العمر 39 عاما طفلين رغم معاناتها من "رحم ذي قرنين"، وهو عيب خلقي يعتقد أنه يصيب واحدة من بين ألف امرأة.

وقد أخبرها الأطباء بصعوبة إنجابها بسبب ما تعانيه، لكنها خالفت توقعاتهم وحملت توأما.

وطلبت المرأة، وهي من موسكو، ولادة قيصرية لتوأمها، الذي ولد بصحة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسمّت ابنها إفغيني ويزن أكثر من 3 كيلوغرامات، وابنتها فارفارا وتزن أقل قليلا من كيلوغرامين ونصف.

وقبل ولادتها، لم يسجل الأطباء في روسيا سوى عشرات الحالات من التوائم التي وُلدت لأمهات مصابات بحالة غير عادية.

وكانت الممثلة الأميركية لينا دونهام، قالت في وقت سابق من العام الحالي، أنها تعاني من نفس المرض، عندما اكتشفت أن لديها رحم على شكل قلب.