وأشارت فرق الإنقاذ الإيطالية إلى توقعات بوجود عشرات الضحايا تحت الأنقاض، فيما قالت الحكومة إنها تخشى من "مأساة كارثية" جراء انهيار الجسر.

وقالت محطة "سكاي تي جي 24" الخاصة، إن قسما بطول 200 متر من جسر موراندي انهار فوق منطقة صناعية، علما أن طول الجسر يزيد قليلا على الكيلومتر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خدمة الإسعاف الإيطالية، قولها إن عشرات القتلى يتواجدون تحت أنقاض الجسر الذي سقط على عدد من المنازل.

وعرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر الذي انهار خلال عاصفة مفاجئة وعنيفة، يعلوه الضباب.

وقال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "أتابع بقلق شديد ما يحدث في جنوى، الذي يبدو أنه مأساة كبيرة".

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أن الجسر انهار في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة.

وسجل مقطع فيديو صوت رجل يصرخ: "يا إلهي، يا إلهي". وأظهرت صور أخرى شاحنة خضراء توقفت على الجسر على بعد أمتار قليلة من الفجوة.

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.