وأضاف الأمير خالد الفيصل، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "هناك مشروعات كبيرة نفذت في جميع المجالات ومن جميع الجهات. أهم شيء لاحظته التنسيق بين جميع الجهات العاملة في خدمة الحجيج".

وتابع: "هناك أمور حدثت بالتنسيق وبالتفكير وبالإبداع، دون الحاجة إلى اعتمادات معينة".

وأردف أمير منطقة مكة: "طورنا خدمات النقل بشكل كبير لتوفير الراحة للحجاج وسرعة نقلهم، وقمنا بحل عدة مشاكل لتسهيل المرور في مكة".

كما تم استخدام الأمور التقنية في المطار والحافلات والمواقف، حسب الأمير الذي أضاف: "كلها أصبحت تعمل بالتقنية وسهلة جدا في الإنجاز، حيث لا تستغرق سوى ثوان معدودة".

وكشف الأمير خالد الفيصل عن "اعتماد العنصر النسائي في مطار جدة لتسهيل مهمة الحاجّات"، مضيفا: "الفترة التي تقضيها الحاجّة مع الموظفة أو المستقبلة السعودية باتت لا تتعدى دقائق معدودة. في حين كانت تتطلب الإجراءات في السنوات الماضية أكثر من ساعة".