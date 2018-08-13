وجاء إعلان الداخلية الكويتية بعد وقت قصير من تداول صور بمنصات التواصل الاجتماعي، لطفلة أفاد نشطاء أنا والدها احتجزها في صندوق سيارته الخلفي، من أجل تأديبها.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر، إنه تم إلقاء القبض على الأب مرتكب الواقعة، موضحة أنه بعد إجراء البحث والتحري تأكد ارتكاب الأب لذلك، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه استنادا لقانون حماية الطفل بتهمة الإهمال، وإلحاق الأذى النفسي والجسدي بالطفلة.

وأضافت: "تمت إحالة المتهم إلى إدارة الشرطة المجتمعية تمهيدا لإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".