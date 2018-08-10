وأظهرت لقطات فيديو تم التقاطها من كاميرات المراقبة في المنطقة، الرجل وهو يعرض نفسه للخطر في مغامرة مجنونة، ويسير بين السيارات ببذلته الحمراء التي تعمل لأكثر من خمس دقائق في كل عملية شحن.

وأوقفت شرطة المرور المحلية في المنطقة الرجل على الفور عندما اكتشفت طريقته الغريبة في اختراق قوانين المرور في الدولة.

وقال الرجل للشرطة في المحطة إنه قام بصناعة البذلة التي تعمل بالبطاريات بإلهام من تلك التي كان يرتديها جاكي شان في فيلم CZ12.

وقد اتهم الرجل حتى الآن بانتهاك قوانين المرور الصينية، وإزعاج النظام العام. فيما، ما لاتزال الشرطة تحدد ما إذا كان سيتم إضافة غرامات أخرى.