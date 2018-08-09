وأوضح المهاجم البالغ من العمر 29 عاما، في شريط ترويجي قصير عبر حسابه على إنستغرام، أن الإنتاج الذي سيحمل عنوان "أليكسيس، الفيلم" سيروي "قصة طفل قام بكل شيء لتحقيق حلمه".

وأشارت شركة "فابولا" التي ستتولى عملية الإنتاج، أن أطفالا من كل أنحاء البلاد سيتم دعوتهم لخوض اختبارات قبل اختيار أحدهم لأداء دور البطولة، وتجسيد "لحظات من حياة أليكسيس"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وبعد ذلك، سيقوم سانشيز بأداء دوره عندما يتطرق الفيلم الى حياته كشخص بالغ.

ويرتقب أن يبدأ عرض الفيلم خلال بطولة "كوبا أميركا" التي تقام السنة المقبلة في البرازيل (بين السادس من يونيو و30 منه)، وستدافع خلالها تشيلي عن اللقب الذي أحرزته مرتين على التوالي (2015 و2016).

وانضم سانشيز، أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده (39 هدفا في 121 مباراة دولية مع المنتخب الأول بحسب موقع "ترانسفرماركت")، إلى "الشياطين الحمر" في يناير قادما من آرسنال الإنجليزي، وسبق له الدفاع عن ألوان أندية عدة أبرزها برشلونة الإسباني وأودينيزي الإيطالي.