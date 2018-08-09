وظهرت وو روي لين (93 عاما) مبتسمة وتلوح بيديها وهي تحلق في السماء، برحلة وثقتها بفيديو مصوّر.

وأكدت شركة الطيران المظلي التي نظمت الجولة أن لين أكبر عملائها سنا على الإطلاق، وذلك بعدما قالت وسائل إعلام محلية إنها أصبحت أكبر شخص في تايوان يقوم بجولة طيران مظلي على الإطلاق، وفق ما نقلت رويترز.

وقالت لين لوسائل إعلام محلية إن هذه كانت ثاني جولة طيران مظلي تقوم بها في حياتها، مضيفة أنها مستعدة لتكرار التحدي مرة أخرى عندما تبلغ من العمر 100 عام.

ومنحت الشركة المسنة هدية خاصة بعد الجولة، وتعهدت بمنحها جولة مجانية عندما تبلغ المائة عام.

وأجريت المغامرة في موقع للطيران المظلي بجنوب شرق تايوان، والذي يوفر جرفه المرتفع ومراعيه الخضراء الواسعة ظروفا مثالية للتحليق بالمظلات.