وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن عثمان أكسول (44 عاما ) من مدينة أنطاليا جنوبي البلاد تناول 301 سيخ كباب، خلال 44 دقيقة فقط.

و قال أكسول، وهو مصارع معتزل، بعد أن تفوق على منافسيه في المسابقة :" لقد اعتدت أن ألتهم نصف خروف عندما كنت يافعا. يمكنني الآن أن التهمه كله لو كان لدي أسنان"

وحصل الرجل التركي على جائزة، من المطعم الذي نظم المسابقة، وهي عبارة عن هاتف ذكي وحق تناول وجبات مجانية في المطعم لمدة 4 أشهر.

وكان المطعم نفسه شهد الشهر الماضي مسابقة مماثلة ولكن للسيدات، تفوقت فيها فتاة في الـ 21 من عمرها، عندما التهمت 255 سيخ كباب خلال 23 دقيقة فقط.

وقال مالك المطعم، إنه ينوي تنظيم ما وصفها بمباراة نهائية بين الاثنين، مؤكدا أن الجائزة ستكون عبارة سيارة جديدة.