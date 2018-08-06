وظهر مذيع النشرة الجوية للقناة الألمانية الخاصة RTL، محذرا المشاهدين من موجة حر قادمة لأوروبا، وهو يرتدي الجلباب الصعيدي.

وبحسب المغردين فإن المذيع برر ظهوره بهذا الرداء بالارتفاع القياسي في درجات الحرارة بألمانيا، خلال الأيام المقبلة، حيث تعاني دول جنوب أوروبا من موجة شديدة القيظ، يعتقد أنها قادمة من أفريقيا.

وخلال الأيام الماضية، جلبت كتلة هوائية ساخنة قادمة من أفريقيا موجة حر إلى أوروبا، كما دفعت السلطات الصحية إلى إصدار تحذيرات بشأن أتربة قادمة من الصحراء الكبرى، إضافة إلى ارتفاع غير معتاد لدرجات الحرارة في بعض المناطق الجنوبية.