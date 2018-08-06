ويظهر في الفيديو الإمام وخلفه المصلون في لحظة وقوع الزلزال، وحافظ الرجل الذي يتقدم المصلين على ثباته رغم الهزة العنيفة التي رجّت المسجد بأكمله، وأكمل صلاته بثبات.

وبدا الإمام أثناء استمراره في الصلاة، وهو يستند بيده على الحائط بينما يواصل صلاته، في حين قرر بعض المصلين المغادرة واستمر آخرون في الصلاة خلفه.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وحظي الإمام بالمديح بسبب "إيمانه الثابت" وفقا لما قال أكثر المغردين.

وتسبب الزلزال العنيف الذي هزّ جزيرتي لومبوك وبالي بمقتل 91 شخصا على الأقل، وفقا لما أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في البلاد.