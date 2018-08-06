وسيقام الحدث بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ،خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2018م، بمشاركة أكثر من 90 شركة محلية وعالمية، ونخبة من الخبراء والمبدعين العالميين من 12 دولة حول العالم من بينها أميركا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا وغيرها.



ويكتسب مهرجان "حكايا مسك" في هذه الدورة أهمية خاصة، بوصفه أحد الفعاليات الرائدة لدوره في رعاية فنون صناعة القصة والسرد كتابةً ورسماً وتحريكاً وإخراجاً. حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ونظم المهرجان سابقاً في الرياض وجدة والخبر وأبها وتبوك، بالإضافة إلى عدد من العواصم الخليجية كأبو ظبي والمنامة، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور في الدورات السابقة أكثر من 600 ألف زائر.



وتتميّز الدورة العاشرة بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنتاج وتحريك الرسوم مثل "هوليوود سبيشال أفيكت" وأكاديمية نيويورك للفنون وغيرها، للتعريف على كواليس تصوير وإنتاج أشهر الأفلام العالمية، وتعزيز مهارات الشباب في مجال الإنتاج والاطلاع على خفايا وأسرار الأعمال الفنية التي تم إنتاجها، لإتاحة الفرصة للمبدعين للاستفادة من تجاربها وخبراتها الثرية.



ويهدف مهرجان "حكايا مسك" إلى احتضان المواهب الشابة المُبدعة فنياً ومنحها الفرصة الملائمة للتطوّر، وتنمية المجالات الإبداعية لدى الشباب بتوفير أكبر عددٍ من الفُرص التدريبية المتخصصة والمتقدمة بخبرات كبرى الجهات العاملة في مجال الإنتاج الفني وتعزيز روح التواصل الثقافي والإنساني بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.



وسيقدم المهرجان الموروث الثقافي السعودي بتقنيات مبتكرة تواكب متطلبات العصر الحديث بما يُسهم في دفع مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.