إذ حاول الرجل القفز من أعلى سلّم متحرّك، بالاعتماد على طفلين لتثبيت ذلك السلّم خلال القفزة.

لكن ذلك الرجل، ذا الوزن الثقيل، نسي أن قوانين الفيزياء تتطلب أن يطبق الطفلان اللذان يمسكان بالسلم المتحرك، قوة أكبر من تلك التي ستسببها قفزته إلى الماء.

والنتيجة كانت مؤلمة، فعندما قفز الرجل شكّل قوة كبيرة خلخلت السلم من مكانه، ولم تنفع مع ذلك قوة الأطفال الضعيفة في الإمساك به.

وبذلك لم يتمكن السبّاح الهاوي من تحقيق المجال المطلوب للقفز في البركة، وسقط بشكل مؤلم على أرض المسبح.

ويبدو من لهجة المتحدثين في الفيديو أن اللقطات سجلت في سوريا، دون معرفة تاريخ التقاطها.