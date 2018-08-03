ووصلت أوجي تكداس (42 عاما) لمطار نغورا راي بجزيرة بالي الإندونيسية الأسبوع الماضي، أملا باللحاق بطائرة متوجهة لسنغافورة، لتفاجئ بتوقيفها من قبل سلطات الهجرة.

ولاحظ موظفو الهجرة في المطار أن تأشيرة الزيارة التابعة لتكداس إلى إندونيسيا قد انتهت في فبراير الماضي، مما عرضها لغرامة بلغت قرابة 4 آلاف دولار، وفقا لموقع صحيفة "مترو".

تكداس، التي تنحدر من أصول باكستانية، انفجرت غضبا بوجه موظف الهجرة، وبدأت بتوجيه الشتائم له وتهديده، في لقطات صورها موظف آخر.

ومع تصاعد الموقف، أقدمت تكداس على صفع الموظف، الذي حافظ على رباطة جأشه ولم يقدم على أي رد فعل.

السلطات الإندونيسية أكدت أنها أوقفت تكداس ووضعتها في الحجز المؤقت، حتى تنهي السلطات التحقيق في الواقعة، الذي اعتبرها رئيس مكتب الهجرة بالمطار "اعتداء غير مقبول على ممثل للدولة".