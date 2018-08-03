وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح الخميس في مدينة برادفورد شمالي إنجلترا.

وحسب الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، فقد كسرت سيارة زرقاء اللون من طراز "بي أم دبليو" الإشارة الحمراء بسرعة جنونية، قبل أن تنحرف إلى خارج الشارع وتصطدم بقوة بشجرة مجاورة.

وكان الاصطدام قويا إلى درجة أن السكان في المنطقة أفادوا بأنهم سمعوا "انفجارا قويا".

وأفادت تقارير بأن ركاب السيارة كانوا يحاولون الفرار من سيارة شرطة متخفية تلاحقهم، لكن الشرطة لم تفسر سبب المطاردة.

وذكرت أن الضحايا هم: مورثاز شاودري، وزيشان خالد، وأرباز حسين، ورابع عرف فقط باسمه الأول طيوب.