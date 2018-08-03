وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن البرج الذي أطلق عليه اسم "إبرة الفضاء" بمدينة سياتل، أقام الأرضية الزجاجية الشفافة على ارتفاع 184 مترا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصمم الزجاج، ريتشارد غرين، قوله إن على الزوار أن يكونوا مطمئنين، لأن المعلم السياحي يمتاز بسُمك كبير، كما أن الأرضية صنعت من عشر طبقات زجاجية، وبالتالي لن يقع أي مكروه لمن يسرون فوقها حتى وإن وقع أي كسر أو حادث طارئ.

ويندرج الموقع السياحي الشفاف ضمن مشروع ضخم تصل تكلفته الإجمالية إلى مئة مليون دولار، ويسعى إلى جلب المزيد من السياح للاستمتاع بمشاهد بانورامية للمدينة.

وسجلت كل من مدينة سياتل ومقاطعة كاونتي في ولاية واشنطن عائدات قياسية للسياحة خلال العام الماضي بعدما وصلت إلى 7.4 مليارات دولار، في حين بلغ عدد الزوار 40 مليونا.