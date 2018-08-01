وهرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في إرفينغ، بحثا عن أي ضحايا محتملين قد يكونوا تحت الأنقاض، حسبما قال مساعد رئيس جهاز الإطفاء بالمدينة توني هارفي.

وكشفت تقارير أولية أن الحادث لم يخلف أي ضحايا بشرية، لكن لم يكن من الممكن الوصول إلى عدد من السيارات أسفل الكتل الأسمنتية والحديدية المنهارة.

وتظهر لقطات فيديو التقطت للحادث، سيارات سقطت محل انهيار الطابق العلوي للمرآب، فوق مركبات أخرى تحت الأرض.

ومن غير المؤكد ما إذا كانت الأجزاء التي لم تسقط من سقف المرآب، آمنة لإجلاء السيارات المتبقية أو لعمليات الإنقاذ.