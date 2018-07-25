وقال توم كروز خلال مقابلة ببرنامج "غراهام نورتن" البريطاني، إنه كسر قدمه، خلال محاولته القفز إلى سطح بناية، خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم في لندن، حسب ما نشر موقع صحيفة "إنديندنت".

وقال كروز: "كنت ألاحق هنري (سافيل) وكان علي أن أقفز وأمسك بحافة سقف البناية.. علمت فورا أن كاحلي قد كسر عندما ارتطمت بالحائط".

وقال كروز مازحا: "أكملت المشهد بكاحلي المكسور، وبعدها أخبرتهم أن عليهم نقلي للمستشفى. قام الجميع بحجز إجازاتهم بعدها (لأنهم علموا أن التصوير سيتأجل لبعض الوقت)".

ويعرف كروز (56 عاما) بلياقته البدنية العالية، رغم سنه المتقدمة، وإصراره حتى اليوم على تصوير عدد من مشاهد أفلام الحركة الصعبة بنفسه، دون الاستعانة "ببديل".

وبدأ عرض فيلم "ميشن إمبوسبل- فول آوت" هذا الأسبوع، ولاقى الفيلم حتى الآن ردود فعل إيجابية جدا من نقاد السينما حول العالم.