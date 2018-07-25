وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تعرض ثلاثة أشخاص لجروح جراء الانهيار المفاجئ لأرضية القاعة وسط ذهول الحضور في فندق بمدينة شيجيازهوانغ، شمالي الصين.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات عقب الحادث أن تسرب الماء في الأنابيب هو الذي أدى إلى انهيار هذا الجزء من المكان، كما أن ثخانة الأرضية لم تكن كافية أيضا.

وأربك الحادث احتفالات الزفاف، فتحلق المدعوون حول الحفرة التي سقط فيها بعض الضيوف محاولين إنقاذهم.

ونقل موقع "بجين نيوز" عن مسؤول الفندق، أن المدعوين الذين سقطوا في الحادث أصيبوا بجروح طفيفة فقط فيما لم يصب باقي الضيوف بأي أذى.