وتم ترسيم الفتية في معبد يرتقب أن يقيموا فيه تسعة أيام، وفاء بنذر كانت أسرهم قد قطعته على أنفسهم تكريما لروح غطاس لقي حتفه أثناء محاولته إنقاذهم، وفق ما نقلت رويترز.

وشارك غطاسون ومتطوعون من أنحاء العالم في عملية الإنقاذ التي انتهت في العاشر من يوليو عندما تم إخراج آخر مجموعة من المحاصرين داخل كهف تام لوانج بإقليم شيانغ راي شمال تايلاند.

وقال راتشابول نجامجرابوان المسؤول بالمكتب الصحفي الإقليمي في شيانغ راي للمتابعين على فيسبوك، حيث بثت السلطات المحلية على الهواء مباشرة طقوس الترسيم: "سيجري ترسيم الفتية الأحد عشر رهبانا مبتدئين في حين سيتم ترسيم المدرب إيك راهبا".

وكان الفتية ومدربهم إيكابول تشانتاوونج البالغ من العمر 25 عاما قد انطلقوا في رحلة لاستكشاف شبكة كهوف في 23 يونيو عندما حاصرتهم المياه، واقتات المحاصرون على الماء المتساقط من الصخور لمدة تسعة أيام قبل أن ينجح غطاسون في إخراجهم.