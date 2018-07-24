وقالت المغنية المعروفة أيضا باسم سكيري سبايس لبرنامج حواري في محطة "آي. تي. في" التلفزيونية البريطانية إن كل فتيات الفريق الخمس وافقن على العودة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضافت: "إننا في نهاية الأمر أخوات وما مررنا به كان رحلة مدهشة ورائعة تماما لذلك سنعود معا. هناك واحدة كان الأمر صعبا بعض الشيء بالنسبة لها وهي بيكهام لكن يجري إقناعها".

وتضم الفرقة إلى جانب ميل بي كلا من فيكتوريا بيكهام (بوشسبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس) وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقا باسم جيري هاليويل (جنجر سبايس).

وحققت ألبومات الفرقة التي تأسست في عام 1994 مبيعات تجاوزت عشرات الملايين خلال مشوارها الفني، كما تصدرت أغنيات من بينها "وانابي" و"ساي يوويل بي ذير" قائمة المبيعات في جميع أنحاء العالم.

وانسحبت هاليويل من الفرقة سنة 1998، وتفرق باقي أعضاؤها بعد إصدار ألبوم "فوريفر" عام 2000.