وسيكرم عشاق الموسيقى في جميع أنحاء البلاد المطربين وكتاب الأغاني والمنتجين، في 13 أكتوبر.

وستقام العديد من الفعاليات، التي ينظمها أهم القائمين على الصناعة بالإضافة إلى شبكة (بي.بي.سي.) ميوزيك للاحتفال "بجميع جوانب حب المملكة المتحدة للألبوم" قبل هذا اليوم.

وسيطلب من المعجبين أيضا تشغيل ألبومهم المفضل بالكامل بعد ظهر ذلك اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة التسجيلات الصوتية البريطانية جيف تيلور، في بيان: "البث المباشر ربما يوسع نطاق قدرتنا على الوصول إلى الموسيقى واكتشافها".

وتابع قائلا: "لكن مفهوم الألبوم ككيان يعبر عن سردية أو عن رؤية الفنان الإبداعية في لحظة معينة لا يزال مهما وملهما كما كان دائما".

ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تحتفل فيه صناعة الموسيقى هذا العام بمرور 70 عاما على إطلاق أول قرص فونوغراف (فينيل إل.بي).