وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجارات عنيفة، أدى إلى تهشيم نوافذ المنازل والمحلات التجارية وهدم العديد من الجدران.

وتحولت المنطقة بعد الانفجارات إلى ما يشبه "ساحة حرب"، حيث هرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقيم مركز طبي ميداني لعلاج عشرات الجرحى.

كما وضعت الشرطة حواجز حول المباني المتأثرة، خشية التعرض للنهب، لا سيما أن الانفجارات أدت إلى هدم جدار أحد البنوك.