وخرج المحتجون في مسيرة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى حاملين أعلام الشواذ وأغلقوا طريقا رئيسيا لفترة وجيزة.

وثارت ثائرة مجتمع المثليين بعدما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتمرير قانون يدعم تأجير الأرحام للآباء الشواذ.

بعد ذلك، صوت نتانياهو ضد مشروع القانون، استجابة لضغوط على ما يبدو من شركائه في الائتلاف الحاكم من اليهود المتشددين.

وتحول الاحتجاج إلى دعوة عامة للمساواة، في أعقاب تمرير تشريع آخر مثير للجدل يستهدف الحركة التحررية الإسرائيلية.

واجتذب الاحتجاج دعما واسعا وأعلن المئات من أصحاب الأعمال أنهم سيسمحون لموظفيهم بالالتزام بالإضراب دون معاقبتهم.