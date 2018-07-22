ويرصد الفيديو إحدى الطالبات وهي تستخدم مهارات فنون الدفاع عن النفس بطريقة رائعة ومتقنة للتغلب على السارق المسلح.

وتم تصوير المقطع، بواسطة كاميرا المراقبة يوم الأربعاء الماضي، في أحد الطرق السكنية ببرازيليا، عاصمة البرازيل.

ووجهت براغا (23 عاما) عدة ركلات لمهاجمها، حيث استخدمت الفن القتالي، الذي يدعى Morganti Jiu-Jitso، وهو خليط من الكاراتيه والجودو، الأمر الذي جعل اللص يركض هاربا ويلوذ بالفرار.

وقالت الضحية، لورانا براغا، التي كان اللص يصوب مسدسا نحوها، إنها قاتلت السارق لأنها كانت تعتقد أن السلاح مزور، حيث يبدو وكأنه لعبة.

وتابعت "العملية مرت بسرعة.. لم يكن لدي وقت للتفكير واتخاذ القرار الصحيح.. لم أكن أرغب في أن أتعرض للسرقة الثانية في فترة زمنية قصيرة".

وحذرت الشرطة من القيام بنفس الأمر، حيث قالت إن مقاتلة اللص فيه مغامرة، وأضافت "لا شيء يستحق الحياة.. من الأفضل الاستسلام". وأشارت إلى أن الفتاة أخطأت حين غامرت بحياتها من أجل الحفاظ على هاتفها.