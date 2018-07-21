ونشرت لاريسا أغيري مارين الفيديو على صفحتها على "فيسبوك"، الخميس، ونال أكثر من 800 ألف مشاهدة حتى مساء السبت.

ويظهر الشريط سيارة منقلبة على جانب الطريق وقد اشتعلت فيها النيران، قبل أن يخرج من قلب ألسنة اللهب السائق الذي بدا أنه لم يصب بأذى.

وقالت مارين في تعليق مصاحب:" شاهدت للتو حادثا مروعا.. السائق كان قادرا على الخروج (من الحادث) آمنا".

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع على طريق سريع بمدينة إل باسو، عندما فقد السائق السيطرة على مركبته.

ووصفت وسائل إعلام محلية خروج السائق من وسط النيران بـ" النجاة المعجزة"، خاصة أنه تعرض فقط لجروح طفيفة.