وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن أولغا ستريلاديفا (32 عاما) ضربت عنق زوجها السابق ألكسندر مرتين بالفأس بينما كان نائما.

وانفصل الزوجان اللذان يقطنان في جمهورية تتارستان الواقعة غربي روسيا الاتحادية، لكنهما ظلا يعيشان في المنزل نفسه، بسبب انعدام مسكن بديل.

ولم تكتف الزوجة السابقة بقتل طليقها، إذ قطعت جسده إربا بواسطة منشار في قبو المنزل، وغطت قطع لحمه بالتراب لفترة من الزمن، قبل أن تستخدمه كسماد في حديقة منزلها التي تزرع فيها الكوسا.

وأرجعت أولغا أثناء اعترافها بارتكاب جريمتها ما قامت به إلى "فضائح" لم تنساها لطليقها أثناء حياتهما الزوجية، دون أن تكشف عن التفاصيل.

واختفى الزوج البالغ من العمر (32 عاما) لمدة 6 أسابيع، قبل أن تحفر الشرطة في حديقة الكوسا الخاصة بمنزل أولغا، وتعثر على بقايا جثته.

وفي حال إدانتها بالجريمة، فستواجه أولغا حكما بالسجن يصل إلى مدة 15 عاما.