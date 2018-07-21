وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرجل أثث بيته الفاخر في مدينة ميامي، بإضافة سيارة باغاني رياضية فاخرة يصل سعرها إلى 1.5 مليون دولار.

وتولت شركة تصميم برازيلية وضع السيارة لتكون بمثابة جدار فاصل في المنزل، ونقلت المركبة إلى الطابق الرابع باستخدام رافعة كبيرة.

ولا توجد اليوم في العالم سوى 14 نسخة أخرى من سيارة "باناغي زوندا آر" الفارهة التي توقف إنتاجها، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وتصل مساحة البيت الذي وضعت فيه السيارة إلى 390 متر مربع، أما سعره فيتراوح بين 6.5 و12 مليون دولار.

وقال الرجل الذي لم يكشف عن اسمه إن الناس يضعون على جدران بيوتهم أعمالا تشكيلية بملايين الدولارات فما الذي يمنعه من تخليد سيارته التي باتت مركبة نادرة.