وعرضت شرطة الفن المختصة بملاحقة سرقة اللوحات والقطع الفنية، اللوحتين أمام الصحفيين الجمعة في مونزا، وهي مدينة تقع في منطقة لومباردي شمالي إيطاليا.

وقال محققون إن اللوحتين سرقتا في مونزا من تاجري أعمال فنية من قبل مشتبه بهم تخفوا كمشترين، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ووفقا للمحققين فإن اللصوص وقعوا على عقد مزيف متعهدين بدفع 26 مليون يورو (حوالي 30 مليون دولار) مقابل اللوحتين، وبعد أن تم تشتيت انتباه التاجرين انتزع اللصوص اللوحتين وفروا.

وبحسب مصادر في الشرطة فإنه عثر على اللوحتين في مخزن بمدينة تورين الإيطالية.

وبيّن المحققون أن هناك 8 مشتبهين، بينهم 4 إيطاليين وكرواتي واحد، وقد تم توقيفهم الشهر الماضي على ذمة القضية.