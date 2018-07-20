ووجهت السلطات الاتهامات، الجمعة، لمدير مكتبة كارنيغي السابق غريغوري برايور، وجون شولتمان، صاحب مكتبة، بالسرقة والتآمر وتهم أخرى، في اختفاء مئات الموجودات من المكتبة.

وقدر المحققون قيمة المسروقات بثمانية ملايين دولار، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وقال الادعاء إن برايور كان يستخدم أحيانا سكينا خاصا لقطع خرائط وصور من بعض الكتب، لافتا إلى أنه كان يخرج من المكتبة التي يعمل بها ليوصلها إلى مكتبة شولتمان، على مسافة قريبة، الذي كان بدوره يسدد قيمة المسروقات لبرايور مقدما.

وكشفت مراجعة العام الماضي عن اختفاء المسروقات. ولم يرد محامو المتهمين على رسائل لطلب التعليق.