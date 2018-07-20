وأوردت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، أن عناصر من الشرطة داهموا منزل القسيس جوناثان ويرلي بمدينة ويليامستون بولاية ميشيغان، حيث عثروا هناك على رزم دولارات من فئة العشرين، بملغ إجمالي وصل إلى 63،390 دولارا.

وكانت رزم الدولارات ملفوفة بأوراق كتب عليها "للإيداع فقط في كنيسة مارثا ومدرستها"، التي كان يعمل فيها القس المتهم.

ووجهت السلطات القضائية إلى ويرلي في وقت سابق 6 تهم تتعلق باختلاس نحو 100 ألف دولار من كنيسة العام الماضي.

وتمكنت الشرطة من مصادرة 1.1 مليون دولار من القس المتهم، فيما يقول مدققو حسابات إن ما مجموعه 5 ملايين دولار مفقودة من الكنيسة التي كان يعمل فيها ويرلي.

وحاول محامي القس التملص من التهمة، قائلا إن الأسقف (أعلى رتبة منه) سمح له باستخدام الأموال لشراء المنزل.