وذكرت حواء عدن محمد، من مركز غالكايو التعليمي للسلام والتنمية، في بيان أن الطفلة توفيت في مستشفى الاثنين بعد يومين من اصطحاب والدتها إلى خاتنة تقليدية في قرية نائية خارج بلدة دوسامارب في ولاية جالمودوج وسط البلاد.

يذكر أن لدى الصومال أعلى معدل لختان الإناث في العالم بنسبة تبلغ 98 بالمائة، وفقا للأمم المتحدة. وبينما يحظر دستور الصومال هذه الممارسة، تقول حواء إنه لم يتم سن أي قوانين لضمان معاقبة من يمارسون عمليات الختان.

وتقول حواء إن نواب البرلمان "يخافون من فقدان نفوذهم السياسي بين الجماعات المحافظة والنافذة التي تصمم على الإبقاء على هذه الممارسة."