فقد أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن الشركة البريطانية تعتزم إطلاق نسخة جديدة من لوح الشوكولاتة الشهير، "ديري ميلك" ستكون فيه نسبة السكر أقل بـ30 بالمئة من اللوح الحالي.

ومن المقرر أن تطلق "كادبوري " اللوح الجديد منتصف العام المقبل.

وتحتوي الوصفة الجديدة على ألياف طبيعية، عوضا عن المحليات الصناعية لخلق مكونها بذات المذاق للشوكولاته الرائجة.

وهذا أول تغيير تجريه الشركة البريطانية على لوحها الشهير، منذ نحو 100 عام على الأقل.

وحسب "ديلي ميل"، فقد عمل فريق يضم 20 عالما من المتخصصين في التغذية لمدة عامين في سرية بالغة من أجل الخروج بهذه الوصفة.

وقال رئيس شركة " مونديليز" نورثرين إيروب ديفيجن"، التي تملك كادبوري، غلين كتون، إن اللوح الجديد سيكون خيارا جديدا للمستهلكين، وليس بديلا عن اللوح التقليدي الذي ستستمر عمليه إنتاجه.