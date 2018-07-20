وكان النائب قد أخذ على نفسه وعدا بأن لا يحلق لحيته طالما ظلت حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سارية في البلاد، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت".



وظل أتيجي ملتزما بكلامه طيلة 448 يوما، حتى تمّ رفع حالة الطوارىء ليسارع إلى حلق لحيته على مرأى من وسائل الإعلام المحلية.

وأثار الفيديو الذي نشرته الصحيفة التركية ردود فعل ساخرة من المواطنين الأتراك، حيث علّق بعضهم على المقطع بأن شيئا لم يتغير في البلاد، حيث استبدل قانون الطوارئ بـ"مكافحة الإرهاب" المشابه له.

وكانت أنقرة رفعت الخميس حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ عامين بعد محاولة الانقلاب التي أعقبتها حملات اعتقالات مكثفة.

وتخشى المعارضة أن تستمر هذه الانتهاكات من خلال القانون الجديد المعروف بــ"مكافحة الإرهاب"، والذي من شأنه تعزيز صلاحيات السلطات التنفيذية، ورفع إلى رئاسة البرلمان بعد اقتراحه من قبل حزب "العدالة والتنمية"، ليدرسه النواب في الأيام القادمة.

وفرضت حالة الطوارئ بتركيا في 20 يوليو من عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديدها سبع مرات، وانتهى آخر تمديد عند الساعة الواحدة فجرا من الخميس.