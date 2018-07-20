وقُتل دينيس تين البالغ من العمر 25 عاما وهو بطل عالمي في التزلج، بمنطقة ألماتي جنوبي كازاخستان، طعنا وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.

وكان تين أول رياضي من كازاخستان يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بسوتشي الروسية سنة 2014.

وحظي الرياضي الراحل بحفاوة بالغة في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي حين حضر دورة الألعاب الشتوية ببيونغتشانغ نظرا إلى أصوله الكورية.

وكان تين يتابع دراسته في علم الاقتصاد، كما أنه كان يطمح إلى خوض تجربة في الكتابة السينمائية وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية.

ونعى ووزير الثقافة والرياضة في كازاخستان، أريستانبك كوليباييف، البطل الراحل ووصفه بالخسارة التي لا تعوض.

في غضون ذلك، تجري الشرطة الكازاخية تحقيقا في الجريمة، ولم تعلن بعد ما توصلت إليه بشأن المشتبه فيهما.