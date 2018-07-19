ولم يكن سانشيز، على متن الطائرة التي أقلت فريق يونايتد الأحد، إلى لوس أنجلوس الأميركية بسبب ما اعتبره الدوري الإنجليزي الممتاز "قضية إدارية".

وتبين لاحقا أن السلطات الأميركية لم تصدر تأشيرة دخول للتشيلياني، لأن لاعب أرسنال السابق قبل الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ بالسجن لمدة 16 شهرا بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.

وتحدث مدرب "الشياطين الحمر"، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن غياب لاعبه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء قبيل سفر فريقه، قائلا "الأمر سيء جدا، وسانشيز حزين جدا. ليس الأمر جيدا بالنسبة له أو لي أو حتى للفريق".

وتابع "لا يمكننا أن نلوم أي شخص. أعلم أن النادي يبذل جهوده، ولكن السلطات الأميركية لديها إجراءاتها".

وحصل سانشيز على الضوء الأخضر للسفر إلى أميركا بعد إصدار تأشيرة الدخول، وسينضم إلى زملائه الذين يتحضرون للموسم الجديد للدوري الممتاز الذي ينطلق في 10 أغسطس المقبل.

وقال متحدث باسم النادي لصحيفة غارديان "تم تذليل جميع العقبات بالنسبة لسانشيز وسوف يسافر إلى الولايات المتحدة قريبا".

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته الأولى، خلال جولته الأميركية، أمام نادي أميركا في فينيكس الخميس، قبل أن يواجه سان خوسيه إيرثكويكس الأحد.