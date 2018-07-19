وقال رئيس المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن الفريق المختص عثر "على عظام لمومياوات داخل التابوت، الذي يزن غطاءه نحو 7 أطنان وسيتم عملية رفع التابوت خلال أيام من مكانه".

وأضاف وزيري أن "السائل الذي عثر عليه يرجح أنها مياه صرف صحي، وسيتم التأكد منها بعد أن تم أخذ عينة لتحليلها".

وأكد أنه "رصد شرخا في التابوت، يرجح نتيجة دفنه فترة طويلة تحت الأرض، كونه عثر عليه تحت عقار في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن سائلا أحمرا تسرب من التابوت الضخم عند رفع الغطاء، وعلى أثر ذلك عمد الفريق إلى أخذ عينات لتحليلها.

ولم توضح الصحيفة طبيعة السائل الأحمر، إلا أنها أشارت إلى أن رائحة كريهة انبعثت من التابوت فور رفع غطاء التابوت، الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية.

أما صحيفة الأهرام، فقد نقلت عن مصادر بمنطقة آثار الإسكندرية قولها إن المادة ليست إلا "الزئبق الأحمر"، وكانت "تغطي كل محتويات" التابوت".

وأشارت إلى حدوث تغير في خصائص المادة الكيمياوية متسسبة "في انبعاث رائحة نفاذة" من التابوت.

وكان وزيري تفقد موقع التابوت، لمعاينة الوضع وإعداد تقرير عن الآلية، التي سيتم استخدامها لرفعه وفتحه.

وأثار التابوت، الذي عثر عليه مقاول مصري خلال بناء عقار مطلع يوليو، جدلا وسط أحاديث عن أنه يحمل لعنة الفراعنة وسيتسبب بظلام يجتاح العالم لـ100 عام عند فتحه.

إلا أن وزيري نفى، بتصريحات تليفزيونية، تلك الشائعات، كما أنه أكد أن التابوت، الذي يزن 30 طنا، ليس للإسكندر الأكبر بعد أن ترددت معلومات بشأن ذلك.

وقال المسؤول المصري إن "التابوت بحسب ملامحه البسيطة يرجح أن يكون لأحد الكهنة أو الموظفين، وليس لإمبراطور أو ملك".

يشار إلى أنه عثر على التابوت في قطعة أرض فضاء شرقي المدينة الواقعة على البحر المتوسط، خلال أعمال حفر تسبق استخراج رخصة بناء عقار، وتم إخطار السلطات المحلية ومنطقة آثار الإسكندرية، والتنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لاستخراج التابوت.

وأكد بيان لوزارة الآثار المصرية أن التابوت "يعد من أضخم التوابيت، التي تم العثور عليها في الإسكندرية، حيث يبلغ ارتفاعه 185 سم وطوله 265 سم وعرضه 165سم.

كما تم العثور أيضا بداخل المقبرة على رأس تمثال لرجل مصنوع من المرمر عليه تآكل، يبلغ ارتفاعه 40 سم، ومن المرجح أنه يخص صاحب المقبرة.