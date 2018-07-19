وقال غوتفريد فالدهويزل، المسؤول بحزب الحرية القومي في ولاية النمسا السفلى، لصحيفة فينر تسايتونغ :" نحن نبحث ما إذا كان الطلب على اللحوم يمكن أن يرتبط بالإقامة".

واعترض على قدوم أشخاص من فيينا القريبة لذبح حيواناتهم.

وقال ماكس ليرشر، المسؤول البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي - من يسار الوسط- إن فالدهويزل يعتزم إجبار اليهود الذين يريدون أكل لحم الكوشر ( المذبوح حلالا حسب الشريعة اليهودية) على التسجيل، وهو الطلب الذي وصفه بأنه "طلب يناهض السامية بشكل واضح".

كما انتقدت الجالية اليهودية في فيينا الأمر أيضا.

وقال كلاوس شنيبرغر من حزب الشعب المحافظ، الذي يقود حكومة الولاية، لوكالة الأنباء النمساوية إن السلطات لن تسمح بهذا التسجيل.