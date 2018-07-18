وتمكّن مسؤولو رعاية الحيوانات في لوس أنجلوس، من السيطرة على الدبّ البري الأسود الضخم، الذي كان يجوب شوارع أحياء المدينة قبل اقتحام المنزل، وفق ما أفادت الشرطة الأربعاء.

وتقدر إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا تعداد الدببة البرية في ولاية كاليفورنيا بما بين 25 و30 ألفا.

وتعيش نسبة تقل عن عشرة بالمئة منها في المنطقة المحيطة بلوس أنجلوس.