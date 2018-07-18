ويهدف القانون إلى الحد من مخاطر التدخين قبيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، وسط نداءات دولية لألعاب خالية من التدخين. إلا أن الحزب الحاكم المتردد خففه إلى حد كبير.

ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون ليصبح مشرعا، الأربعاء. وسبق أن وافق البرلمان على القانون.

ويحظر القانون التدخين في الأماكن المغلقة في المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية.

وسيسمح بالتدخين في المطاعم القائمة بمساحة فضاء تبلغ 100 متر مربع أو أقل، وهذا يشمل معظم المنشآت اليابانية، فيما على المطاعم الكبيرة والجديدة حصر التدخين داخل غرف معينة.

و سيتم تنفيذ الإجراء على مراحل حتى أبريل عام 2020.