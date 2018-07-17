وكانت المرأة على متن دراجتها النارية في طريق محاذ لقرية هوتيان في مدينة لينهاي بمقاطعة تشجيانغ، يوم الخميس، قبل أن تصطدم بدراجة أخرى أمامها، مما تسبب في سقوطها أرضا.

ووفق لتقارير الشرطة فإن المرأة كانت منشغلة بهاتفها، الأمر الذي جعلها ترتكب الحادثة، حيث لم تنتبه للدراجة النارية التي كانت أمامها.

لكن المثير في الأمر هو أن المرأة لم تعر أي اهتمام لصحتها بعد سقوطها، بل حملت هاتفها وأخذت تتأكد من سلامته. وجرى نقل المرأة إلى أحد المستشفيات المحلية بعد تعرضها لإصابات طفيفة.

وأجمع أغلب مشاهدي الفيديو على أن تأثير الهاتف على حياة الإنسان بات يشكل خطرا كبيرا على صحته، مشيرين إلى أن المرأة كادت تفقد حياتها بسبب هذا الجهاز الصغير.