ووفق ما ذكره موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإن المدن لا تستطيع التخلص من الفئران بشكل كلي ونهائي، لعدة اعتبارات، أبرزها أن هذه القوارض ذكية وهي من تختار المكان الذي ترغب في العيش فيه.

وتابعت أن مدينة نيويورك على سبيل المثال تحتوي على مليوني فأر، حسب دراسة تقديرية أجريت عام 2014.

وذكر الموقع الأميركي أن نمط عيش القوارض يتلاءم أكثر مع الحياة في المدينة، كما أنها قادرة على التحرك في مختلف الأماكن بشتى الوسائل، من خلال تسلق الجدران والمشي عبر كابلات الهواتف وتجنب الفخاخ.

ومن بين الأسباب كذلك، تقول الدراسة إن الفئران تتكاثر بسرعة، فهي تصل لسن التكاثر للمرة الأولى عند بلوغها 50 يوما، كما أن معدل الإنجاب عندها هو 8 إلى 12 فأرا كل 8 أسابيع.