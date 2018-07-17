ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأمواج العاتية ضربت سيوتاديلا على الساحل الغربي لجزيرة مينوركا في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

كما غمرت الفيضانات الشواطئ القريبة من الجزيرة، التي تسمى ريساغا في كتالونيا، بالإضافة إلى بعض المنتجعات في مايوركا.

وأظهر مقطع فيديو فيضانات تغمر المنطقة، التي تعرف بتوافد كبير للسياح خصوصا خلال فترة الصيف، فيما كان بعض الأشخاص يلتقطون فيديوهات وصور، وسط تحذيرات من طرف السلطات.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، فيما ذكرت الصحيفة أن أصحاب القوارت عانوا كثيرا لحماية ممتلكاتهم من الغرق.