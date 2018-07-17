ويفتح المعرض الثقافي أبوابه أمام الزوار حتى الـ24 من يوليو الجاري، سعيا إلى التعريف بالحضارة والثقافة الصينيتين وإبراز التراث الإماراتي.

ويضم برنامج الأسبوع عرض 5 أفلام صينية لتقديم صورة عن السينما في البلد الآسيوي المعروف بثقافته العريقة.

وعلى الرغم من اختلاف اللغة، يقول القائمون على الحدث الثقافي إن الأمر ليس عائقا، بالنظر إلى التنوع السكاني في دولة الإمارات ووجود عدد مهم من أبناء الجالية الصينية في الدولة.

ويحضر في المعرض طلاب إماراتيون في المرحلة الابتدائية يدرسون اللغة الصينية وسبق لهم أن شاركوا في برامج تبادل ثقافي.

وتتيح الفعاليات المكثفة رفوفا من الكتب العربية عن الصين، سواء تعلق الأمر بالنهضة الصينية، التي نقلت اقتصاد البلاد إلى المركز الثاني عالميا أو بالجانب الثقافي.

ولأن المعرض يقام لإبراز الروابط المتينة بين أبوظبي وبكين، عرضت في مركز الأسبوع لوحة كبيرة أنجزت بتعاون بين الفنان الإماراتي، علي مندي، ونظيره الصيني، جاك لي، ويضم العمل الفني صورة لقلعة الحصن في أبوظبي إلى جانب بيت صيني قديم، أما في الوسط فيرتفع الخط العربي الكوفي للجمع بين كلمتي الإمارات والصين.

ويقدم الأسبوع الثقافي صورة عن التقاليد الإماراتية مثل غزل الثوب والقهوة العربية، كما يعرض أدوات عدة من نمط العيش المحلي.

ويراهن الحدث الثقافي على إعلاء قيم التسامح، التي تعمل دولة الإمارات بشكل دؤوب على ترسيخها من خلال نهج الانفتاح ونبذ الانغلاق.