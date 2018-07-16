وسلم بوتن كرة مونديال 2018، الذي استضافته بلاده حتى أمس الأحد لترامب قائلا له: "أعطيك هذه الكرة.. الآن أصبحت الكرة في ملعبك".

ورد الرئيس الأميركي مبتسما: "سأعطيها لبارون (ابنه البالغ 12 عاما)"، قبل أن يرمي الكرة لزوجته ميلانيا، الجالسة في الصف الأول، التي بدورها أمسكتها مبتسمة.

وكان ترامب بدأ جلسة المباحثات العلنية التي يترقبها العالم بتهنئة نظيره الروسي على بطولة كأس العالم التي انتهت الأحد، واعتبرها بطولة رائعة، مشيدا بنجاحها.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي إن علاقة واشنطن تغيرت مع روسيا منذ 4 ساعات، في إشارة إلى اجتماع القمة الذي جمع الزعيمين على انفراد.

وأشاد ترامب بالرئيس الروسي، قائلا: "لقد اختتمت للتو اجتماعا مع الرئيس بوتن بشأن سلسلة من القضايا المهمة لبلدينا، لقد أجرينا حوارا مباشر وصريحا ومثمرا للغاية".