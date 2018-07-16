ووفقا لتقرير المنظمة، فإن زيادة الطلب على البرادات (الثلاجات) والمراوح وغيرها من أجهزة التبريد ستفاقم مشكلة التغير المناخي، إذا لم يتم تحويل وقود مولدات الكهرباء من النوع الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف التقرير أن نحو 1.1 مليار شخص في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منهم 470 مليونا في مناطق ريفية و630 مليونا يعيشون في أحياء فقيرة داخل المدن، يواجهون مخاطر بسبب نقص هذه الأجهزة.

ونقلت رويترز عن راشيل كايت، رئيسة المنظمة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة للجميع، قولها: تزداد أهمية تبريد درجة حرارة الجو بدرجة كبيرة. علينا توفير التبريد بأسلوب فعال للغاية".

وذكر التقرير أن دراسة شملت 52 بلدا أظهرت أن الأكثر عرضة لخطر ارتفاع الحرارة يعيشون في بلدان منها الهند والصين وموزمبيق والسودان ونيجيريا والبرازيل وباكستان وإندونيسيا وبنغلادش.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن ارتفاع درجات الحرارة جراء تغير المناخ سيسبب على الأرجح 38 ألف حالة وفاة سنويا في أنحاء العالم في الفترة الواقعة بين عامي 2030 و2050.



